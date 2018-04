BMW ontwikkelt elektrische iX3

De BMW Concept iX3 introduceert de vijfde generatie van de eDrive-technologie van het Duitse merk. De combinatie tussen enerzijds een compact elektrisch aandrijfsysteem en krachtigere batterijen bezorgt deze SUV de prestaties die we van een BMW gewoon zijn. De constructeur spreekt van een vermogen van 270 pk, maar minstens even belangrijk is het rijbereik dat tot 400 kilometer kan oplopen volgens de nieuwe WLTP homologatiecyclus. Bovendien laat de snellader toe 80% van de batterij bij te laden in amper 30 minuten.

Om vierwielaandrijving te verzekeren drijft één motor de voorwielen aan, en een tweede de achteras. Naargelang het gekozen rijprogramma werden beide krachtbronnen afzonderlijk of gekoppeld gebruikt. Deze iX3 rust op een lichte structuur, die onder meer van carbon gebruik maakt, en verzekert ook het typische dynamische rijgedrag dat bij een BMW hoort.(Belga)