BMW nodigt 1.000 ondernemers uit om elektrische auto te testen

Met de campagne 'Switch to Electric' nodigt BMW Belux 1.000 Belgen en Luxemburgers uit door hen gedurende een werkweek een volledig elektrische BMW i3 aan te bieden. Tijdens die week stelt BMW bovendien een laadkaart van het ChargeNow-systeem aan, zodat de gebruikers toegang hebben tot een groot netwerk van laadpalen. CEO en voorzitter van BMW Group Belux, Eddy Haesendonck licht het concept toe: "BMW vervult al enkele jaren een voortrekkersrol op vlak van elektromobiliteit en we willen deze trend nog verderzetten. Daarom willen we 1.000 bijkomende bedrijven laten kennismaken met elektrische mobiliteit via 'Switch to Electric'. Dit is de ideale manier om onze bedrijven te laten proven van het comfort en het rijplezier dat elektromobiliteit te bieden heeft". De BMW i3 is bovendien voor 120 procent fiscaal aftrekbaar voor bedrijven en zelfstandigen. Bovendien kan men aan de huidige prijzen 1.000 km rijden voor amper 35 euro.(Belga)