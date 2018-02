BMW neemt afscheid van de eerste X4

Dat feit werd uitbundig gevierd in de Amerikaanse fabriek in Spartanburg, waar dus meer dan 200.000 X4's vervaardigd zullen zijn als de productie van deze generatie stopt in maart aanstaande. De sportieve midsize SUC mag daarom een succes genoemd worden, want in amper vier jaar tijd wist hij een aardig klantenbestand uit te bouwen in het midsize premium segment. Hij was dus zeker een betekenisvolle pionier in zijn niche.

Het 200.000e exemplaar van de X4 werd een witte xDrive 20d bestemd voor een Aziatische klant. De fabriek in South-Carolina staat trouwens volledig in het teken van de X-modellen van BMW, want ook de X3, X5, X6 en X7 lopen er van de band, waarna de BMW's wereldwijd worden verscheept.

De nieuwe BMW X4 werd zopas onthuld en gaat verder in de voetsporen van zijn gesmaakte voorganger. Uiteraard onderging dit model weer een grondige evolutie en kan het rekenen op de recentste technologische ontwikkelingen. Meteen werd de X4 een beetje langer en breder, en wil hij tegelijk praktischer en dynamischer uit de hoek te komen. Bij de lancering bestaat het motorenaanbod uit drie benzine- en vier dieselversies met vermogens tussen 184 en 360 pk.(Belga)