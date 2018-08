BMW Motorrad verlengt garantieperiode

"BMW Motorrad is al tien jaar marktleider in het segment boven de 500 cc. Door de garantie verder uit te breiden genieten onze klanten van een langere fabrieksgarantie die via onze dealers van BMW Motorrad wordt geleverd", bevestigt Marc De Groof, algemeen directeur bij BMW Motorrad Belux. Deze fabrieksgarantie van drie jaar geldt wereldwijd en is zonder kilometerbeperking.

De tweedehandsmotoren die worden verkocht via het BMW Motorrad Premium Selection label genieten eveneens twee jaar garantie. Klanten kunnen zich tot een BMW Motorrad dealer wenden voor bijkomende praktische informatie.

Bij de nieuwigheden van BMW Motorrad voor modeljaar 2019 zien we ook de komst van de BMW C 400 X maxiscooter. Die vult het gamma van de maxiscooters verder aan en wordt onder de C 650 GT en de C 650 Sport gepositioneerd. BMW biedt ook een volledig elektrisch aangedreven C evolution scooter aan.(Belga)