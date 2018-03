BMW M8 Grand Coupé

BMW belooft niet alleen een coupé- en een cabrioversie, maar nu wordt duidelijk dat er eveneens een Gran Coupé volgt en dan hebben we het over een vierdeurs coupé waarvan de achterste portiers discreet in het koetswerk werden geïntegreerd door de klassieke deurklinken achterwege te laten. De nieuweling oogt bijzonder agressief met opmerkelijk grote luchtinlaten vooraan, scherpe lijnen op de flanken en een heuse 'ducktail' achteraan. In de opvallende achterbumper werden ook de vier uitlaatpijpen (twee links en twee rechts) die typerend zijn voor producten uit de M-familie. Onder de motorkap komt wellicht een variante van de 4.4 liter grote bi-turbomotor uit de BMW M5 berline. Onder de motorkap van deze snelste 5-serie levert die al 600 pk, maar het zou kunnen dat die motor voor de M8 nog verder wordt opgevoerd.(Belga)