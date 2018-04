BMW M5 wordt World Performace Car 2018

Deze onderscheiding werd bekend gemaakt op het salon van New York en de BMW werd gekozen door een jury van 82 belangrijke autojournalisten uit 24 landen. Om in aanmerking te komen voor deze onderscheiding moet het om een prestatiegerichte wagen gaan, waarvan er jaarlijks minstens 2.000 stuks worden gebouwd. De BMW M5 wordt aangedreven door een 4.4 liter grote V8-motor met M Twin Power technologie. Het motorblok levert 600 pk en 750 Nm aan trekkracht. Deze V8 krachtbron levert geweldige prestaties en spurt in 3,4 seconden van 0 tot 100 km/u. Deze M5 krijgt voor het eerst ook vierwielaandrijving (M xDrive). Het vermogen gaat overigens via een 8-traps Steptronic automaat naar de vier aangedreven wielen. BMW claimt een gemiddeld verbruik van 10,5 liter en een CO2-emissie van 241 g/km.(Belga)