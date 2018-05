BMW gunt blik op de toekomst

Op de Jaarlijkse Algemene Vergadering onthulde Harald Krüger, de voorzitter van de raad van beheer bij BMW AG een eerste schets van de BMW iNEXT. Dat is voor BMW een erg belangrijk model, want dit zal een straatlegale auto worden die alle BMW-technologie tot op heden in één voertuig verenigt.

Vandaag kregen de aandeelhouders een glimp van dit toekomstproject te zien. Later dit jaar zal BMW deze iNEXT aan het grote publiek voorstellen als een "Vision" model. Met dergelijke modellen tont BMW zijn toekomst visie aan de hand van conceptversie.

De voorbije jaren zagen we al diverse "NEXT 100"-concepts naar aanleiding van het 100-jarig bestaan van het merk. Met dergelijke studiemodellen wil men echter vooral naar de toekomst kijken. Alle merken van de groep (Mini, BMW Motorrad, Rolls-Royce en BMW) hebben recht op dergelijke VIsion-modellen. Vandaag is het nog prille merk BMWi - dat vandaag de i3 en de i8 in zijn portfolio heeft - aan de beurt.(Belga)