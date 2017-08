BMW Concept Z4 op het concours d'élégance van Pebble Beach

Te oordelen aan de vormgeving van dit studiemodel gaan we er van uit dat het model dicht bij het productiestadium zit. Eén en ander past perfect in de BMW-roadstertraditie omwille van de lange motorkap, de dito wielbasis en de harmonieuze lijn. Het design verraadt ook al wat over de toekomstige vormtaal van BMW. We weten nog niet welk dak deze roadster zal krijgen, maar het ziet er naar uit dat het om een soepele (stoffen) kap zal gaan.

Dit moet vooral een plezierwagen worden en daarom werd de centrale console naar de bestuurder toe gericht zoals in een racewagen. Het dashboard is perfect als BMW herkenbaar en binnenin wordt voor hedendaagse connectiviteit gezorgd middels twee digitale schermen die de conventionele wijzerplaten vervangen. We kunnen enkel hopen dat de productieversie van de toekomstige Z4 erg dicht zal staan bij deze conceptversie.(Belga)