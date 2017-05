BMW Concept Link, le scooter de demain

Pour Alexander Buckan, en tête du design chez BMW Motorrad, et malgré des formes futuristes, ce BMW Concept Link est très simple puisqu'il adopte des formes très fonctionnelles, une technique "simple" et les aspects digitaux que son époque réclame. Il s'agit d'un scooter électrique capable de réaliser des accélérations puissantes et de jouir d'une maniabilité supérieure, bref idéal pour un environnement urbain. Le Concept Link se veut accessible au plus grand nombre grâce à son assise basse et réglable en longueur. Il adopte un rangement latéral original pour y glisser un casque ou une veste. Pour le reste, la connectivité est très présente, pour que votre smartphone soit intégré au dispositif et vous garde en contact avec le monde qui vous entoure. Vos rendez-vous, votre trajet, une halte par une station service ou la recherche d'un commerce particulier, tout est bien lisible grâce à un affichage tête haute directement sur la bulle de protection (très minimaliste) et sur l'écran digital dernier cri. Un tel scooter pourrait arriver dans la gamme BMW vers 2020 et remplacer ainsi l'actuel C-Evolution. (Belga)