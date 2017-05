BMW Concept Link: de scooter van de toekomst

Voor Alexander Buckan, hoofd design bij BMW Motorrad, was de BMW Concept Link voor de hand liggend met zeer functionele vormen, eenvoudige technologie en de nodige hedendaagse digitale snufjes. Deze elektrische scooter levert flitsende acceleraties en is zeer wendbaar, waardoor hij uitermate geschikt is voor gebruik in de stad.

De BMW Concept Link maxiscooter richt zich op een breed publiek met een laag zadel dat bovendien ook in de lengte regelbaar is. In de opbergvakken aan de zijkant is voldoende plaats voor een helm of een vest. Verder is de connectiviteit optimaal voor de integratie van smartphones zodat de bestuurder vlot en veilig contact kan houden met de buitenwereld. De nodige informatie over het traject, een tankstation of een handelszaak wordt bovendien geprojecteerd op het head-up display op het ruitje van de kuip en het digitale display. Een productieversie van deze scooter mag tegen 2020 verwacht worden en zal de opvolger worden van de huidige C-Evolution.(Belga)