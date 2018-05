BMW commercialiseert inductieladen

De toepassing voor auto's is wel nieuw en technisch interessant, omdat er veel grotere vermogens draadloos worden getransporteerd. Om draadloos te kunnen laden is er als het waren een 'zender' en een 'ontvanger' nodig. Die zender (Ground Pad) wordt aangesloten op de elektrische installatie van de eigenaar en wordt in de garagevloer of zelfs in de oprit geïntegreerd.

Onderaan de wagen zit de ontvanger (Car Pad) die de stroom ontvangt. Tussen beide pads wordt een magnetisch veld opgewekt zodat men via inductie de stroom kan verplaatsen van het net naar de batterij. De wagen moet erg nauwkeurig boven het laadvlak worden gereden. Op het infotainmentscherm wordt de bestuurder hierbij geholpen. Dit systeem wordt optioneel aangeboden op de 530e, maar kan niet achteraf worden ingebouwd. BMW stelt dat het om een 3,2 kW lader gaat en de batterij van de plug-in hybride sedan kan opgeladen worden in 3,5 uur.

BMW geeft ook aan dat de oplaadtijd met een even krachtige wallbox (met draad en stekker) een half uur sneller gaat. Dat komt door de verliezen die optreden tijdens het draadloze laden. Wat de precieze efficiëntie van het systeem is wil BMW liever niet kwijt, maar feit is dat er energie wordt 'gemorst' bij dit type laadproces. Om diezelfde reden zal het nog even duren vooraleer we krachtiger laadsystemen voor 100% elektrische modellen krijgen die over een veel grotere batterij beschikken. Dit systeem is vanaf nu in Duitsland te bestellen en zal later ook op andere markten worden aangeboden.(Belga)