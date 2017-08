BMW brengt Memphis design naar Brussel

In de eighties was er een Italiaanse groep architecten die zich onder de noemer Memphis Design Group een bijzonder kleurrijke stijl aanmat. Ze gebruikten opvallende kleuren en originele grafische vormen en daarmee wilden ze zich afzetten tegen de commerciële logica en het minimalisme dat de jaren zeventig typeerde. BMW heeft een traditie in kunstzinnig gedecoreerde modellen en daarom gaf de constructeur de opdracht om beide elektrisch aangedreven modellen in een Memphis design-jasje te hullen. Beide modellen zijn voor het eerst ook in ons land te zien want ze worden tot 17 augustus tentoongesteld in de BMW brand store in de Brusselse Louizalaan.(Belga)