BMW bouwt kwart miljoen modellen met elektrische aandrijving

De Zuid-Duitse constructeur laat ook weten dat de overige producten met conventionele motorisaties eveneens uitstekend scoren. Bij de elektrisch aangedreven modellen telt BMW niet alleen de 100% elektrische modellen zoals de i3, maar ook de plug-in hybride varianten zoals de i8 en de hybride modellen uit het reguliere BMW- en Mini-gamma. Als men het aantal geleverde modellen met dergelijke technologie - over de merken van de BMW-groep heen - optelt, komt men op meer dan 250.000 exemplaren. Wereldwijd liggen vooral de verkoopcijfers van de plug-in hybride versie van de BMW 5-reeks (+711 %) en de X5 (+45 %).

Ook de i3 blijft het goed doen want ook voor dat model steeg de afzet de voorbije maand met 18%. Dergelijke modellen doen het vooral goed in leasingvloten omwille van de gunstige CO2-cijfers en de bijhorende voordelige fiscaliteit. Gedurende de eerste drie maanden van 2018 verkocht de BMW groep 36.692 voertuigen met een elektrische aandrijving en dat is een stijging met 41,7%. In dat cijfer zitten overigens ook de elektrisch scooters van BMW Motorrad. Vooral Amerika, het Chinese vasteland en Groot-Brittannië zijn belangrijkste groeimarkten voor dit type voertuigen.(Belga)