BMW 8 Reeks is terug

Net als zijn voorganger, die tussen 1989 en 1999 op de markt was, is ook de versie anno 2018 van de BMW 8 erg statig en klaar om zijn plaats in het premium segment te veroveren. De tweedeurscoupé is 4,84 meter lang, 1,9 meter breed, 1,34 meter hoog en maakt opnieuw indruk met een lange en stoer gewelfde motorkap. Daaronder schuilen potente zes- en achtcilindermotoren op benzine én diesel.

Bij de lancering vormt de M850i xDrive met een 530 pk en 750 Nm sterke 4,4 liter V8 TwinPower het topmodel, dat in slechts 3,7 seconden van 0 tot 100 km/u kan spurten. Daarnaast is de 840d xDrive voorlopig het enige alternatief. Deze 3,0 liter turbodiesel produceert 320 pk en 680 Nm en houdt er nog steeds goed vaart in met spurt tot 100 in 4,9 seconden. Beide versies hebben steeds een Steptronic achttrapsautomaat en vierwielaandrijving, terwijl de M850i meteen een elektronisch sperdifferentieel op de achteras krijgt aangemeten.

Als premium model is de 8 Reeks van huis uit al bijzonder goed uitgerust met onder andere een lederen interieurbekleding, de Live Cockpit met een 12,3" digitaal dashboard, het iDrive 7.0 infotainmentsysteem, led-koplampen met laserlight-technologie en een ophanging met een elektronisch gestuurde demping. De nieuwe BMW 8 Reeks werd nu als coupé voorgesteld, maar in 2019 komen er ook een cabriolet en een Gran Coupé (een vierdeurscoupé) aan, terwijl iets later nog een hypersportieve M8 mag verwacht worden. De nieuwe BMW 8 Coupé wordt in het najaar bij de dealers geleverd. Tegen dan zijn ook de prijzen bekend.(Belga)