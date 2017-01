Blikvangers van het Autosalon: Porsche Panamera 4 e-hybrid

Het podium op de stand van Porsche in paleis 11 van het Autosalon is voor de nieuwe Panamera 4 e-hybrid, die voor het eerst officieel aan het Belgische publiek wordt gepresenteerd.

Deze plug-inhybride koppelt een verbrandingsmotor (benzine) aan een elektromotor. Honderd procent elektrisch rijden kan maximaal 50 km, belooft de Duitse constructeur. Een en ander maakt dat het gemiddeld verbruik 2,5 liter per 100 km bedraagt.

92 procent

Porsche bestempelt de Panamera zelf 'de sportwagen onder de luxeberlines'. Vorig jaar maakte de Panamera slechts 4 procent uit van het totaal aantal verkochte Porsches (3075 geïmmatriculeerd) in België. 'Dat heeft er alles mee te maken dat het vorige Panamera-model aan het einde van zijn leven was,' zegt PR-manager Bernard Van Bellingen op het Autosalon aan Knack.be. 'Om de vier jaar verandert een model. Met de lancering van de nieuwe Panamera verwachten ze bij Porsche dat dit aandeel zal stijgen tot 20 procent.

Volgens Van Bellingen is momenteel 9 op de 10 (92 procent) verkochte Panamera's dan ook een hybride. En dat ondanks een prijskaartje van minstens 110.000 euro - het tentoongestelde model in Brussels Expo kost zelfs 151.528 euro. Voor de Porsche Cayenne is dat 85 procent. Beide modellen hebben het grote voordeel dat ze 100 procent fiscaal aftrekbaar zijn.

Het is overigens het beleid van Porsche om elk nieuw model zowel lichter, krachtiger als zuiniger dan zijn voorganger te maken.

Andere Porsche-modellen die voor het eerst op het salon staan, zijn de 718 Boxster en de 718 Cayman. Ook de Macan, de Cayenne en de 911 zijn aanwezig in Brussels Expo en tijdens Dream Cars in paleis 1 tijdens de laatste drie dagen van het salon.