Blikvangers van het Autosalon: Mazda MX-5 RF

Mazda stelt op zijn stand in paleis zes de nieuwe MX-5 RF voor het eerst in Europa voor. De RF, wat staat voor 'retractable fastback', is zoals de naam het zegt de hardtopversie van de bekende MX-5 roadster. Het elektrisch bediend wegklapdak van deze tweezitter bestaat uit drie panelen in combinatie met een glazen achterruit.

Wanneer het dak openklapt, verdwijnen het voorste en middelste paneel samen met de achterruit in de ruimte achter de twee zetels. Daarna neemt het achterste dakpaneel zijn positie weer in. Dat zorgt voor een bijzondere look die afwijkt van die van de basisversie met de softtop. Aan een snelheid van minder dan 10 kilometer per uur kan het dak ook al rijdend geopend of gesloten worden. En dat in een tijd van 13 seconden - volgens Mazda is de MX-5 RF de snelst inklapbare hardtop op de markt.

Wat motorisatie betreft, beschikt de RF over dezelfde SKYACTIV-G 1.5- en 2.0-liter benzinemotoren als de MX-5 met stoffen kap.

Accelereren van 0 tot 100 km/u kost hem 7,5 seconden, zegt Mazda, tot een topsnelheid van 215 km/u. Het gemiddeld brandstofverbruik moet 6,6 liter per 100 km zijn, de CO2-uitstoot 154 g/km.

De kofferruimte is even groot als de softtopversie: 130 liter. Meer op mazda.be

