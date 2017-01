Blikvangers van het Autosalon: Maserati Levante

Maserati showt in paleis 5 drie modellen, met voorop de Levante, een luxueuze SUV die in Brussels Expo voor het eerst aan het grote publiek in België wordt getoond.

De Levante, gebaseerd op de 'kleine' Ghibli, kan, zo krijgen we te horen op de stand van het Italiaanse merk, uitpakken met de beste aerodynamica in zijn klasse en een veeleer ongebruikelijke 50-50-gewichtsverdeling. Door het veelvuldig gebruik van aluminium beperkt het gewicht zich bovendien tot 2.000 kg. Een andere troef van de Levante is de luchtvering, waardoor de wagen tot 8 cm in hoogte kan verschillen.

Deze luxe-SUV is verkrijgbaar met twee motoren: een 3.0 V6 dieselmotor met 275 pk en een 3.0 V6 biturbobenzine, de Levante S, goed voor maar liefst 430 pk.

De Levante is in België te koop sinds mei 2016 en volgens de constructeur rijden er in ons land een 80- à 90-tal rond. Het prijskaartje bedraagt, basisprijs zonder opties, 73.200 euro voor de dieselvariant en 95.000 voor de krachtigere benzinevariant.