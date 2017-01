Blikvangers van het Autosalon: Lexus LC 500h

Lexus, het premiummerk van de Japanse autoreus Toyota, stelt in paleis 7 twee nieuwe modellen voor het eerst aan het Belgische publiek voor. Een daarvan is de IS 300h, maar de meest aandacht zal wellicht gaan naar de LC 500h, een hybride luxecoupé voor vier personen die een V6 benzinemotor (3,5 liter) aan een elektromotor koppelt.

Het gaat trouwens om een nieuwe generatie hybride motorisatie, het Lexus Multi Stage Hybrid System, waarmee Lexus een perfecte combinatie van dynamische prestaties en efficiëntie garandeert (zie video onderaan).

Er is ook een LC 500 met een V8-benzinemotor die 477 pk levert, die over een automatische automaat met maar liefst tien versnellingen beschikt.

Bij ons komt deze nieuwe Lexus in de zomer op de markt, exacte prijzen zijn nog niet bekend.

Lexus heeft duidelijk de wind in de zeilen, want het haalde in 2016 een nieuw verkooprecord op de Belgische markt, met 1.915 verkochte exemplaren. Dit jaar hopen de Japanners voor het eerst de kaap van de 2.000 stuks te ronden.

