Blikvangers van het Autosalon: Jaguar F-Type SVR coupé in wereldpremière

Een van de meest tot de verbeelding sprekende bolides op het Autosalon is de Jaguar F-Type. Nog tot en met zondag kunnen bezoekers van het salon in paleis 6 in wereldpremière de nieuwe coupé komen keuren. Al is wereldpremière misschien veel gezegd, het gaat meer om een facelift: de sportwagen werd op diverse punten opgefrist voor het nieuwe modeljaar.

Zo kreeg de F-Type coupé aan de buitenkant een nieuwe grill vooraan en vernieuwde lampen, binnenin kreeg het interieur en het infotainmentsysteem een update. 'Een van de nieuwe gadgets is bijvoorbeeld dat bestuurders die een GoPro-camera op hun dashboard hebben, via een app enkele parameters op het scherm kunnen laten programmeren,' legt PR-manager Isabelle Michiels uit op het Autosalon.

Krachtigste

Op de stand van het Britse merk in Brussel is zowel de F-Type coupé als de snellere F-Type SVR coupé te bekijken. Die laatste is onder handen genomen door de Special Vehicle Operations-afdeling (SVO). Een en ander resulteerde in de krachtigste F-Type ooit, met een 5.0 liter V8-motor, goed voor maar liefst 575 pk. Accelereren van 0 tot 100 km/u kost hem amper 3,7 seconden, de maximumsnelheid bedraagt rond de 320 km/u.

De constructeur wil met deze versie het volledige potentieel van de aluminium tweezitter benutten, zonder de dagelijkse bruikbaarheid in het gedrang te brengen.

Verkoopcijfers

De Jaguar F-Type is ook verkrijgbaar als cabriolet.

Bij Jaguar hopen ze dat de vernieuwde F-Type de verkoopcijfers terug de hoogte in zal duwen, want die was de voorbije jaren in dalende lijn, vertelt Michiels. In 2016 werden in België 150 stuks verkocht. 'Dat komt ook omdat er al even geen opfrissing was geweest'.

