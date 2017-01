Blikvangers van het Autosalon: de Skoda Kodiaq

Hoewel Skoda op zijn stand in paleis 11 kan uitpakken met een wereldpremière, de facelift van de Octavia en de Octavia Combi, zal de meeste aandacht bij de Tsjechische constructeur vermoedelijk naar de nieuwe SUV, de Kodiaq. Skoda had met de Yeti al een SUV in het gamma, maar de Kodiaq is de eerste grote crossover van het merk. De Kodiaq wordt op het Autosalon van Brussel voor het eerst aan het Belgische publiek getoond.

Met de Kodiak - genoemd naar het op een na grootste eiland van de Verenigde Staten ten zuiden van Alaska en de gelijknamige beer die er leeft - wil Skoda meesurfen op de wereldwijde SUV-boom in de autosector. Met een lengte van 4,70 meter, ruim genoeg om vijf tot zeven personen te vervoeren, lijkt de imposante Kodiaq ook een grote beer op vier wielen. De Kodiaq is overigens de enige Skoda die ook leverbaar is met zeven zitplaatsen.

In ons land wordt de Kodiaq aangeboden met twee diesel- en drie benzinemotoren met een cilinderinhoud van 1.4 tot 2.0 liter en een vermogen van 125 tot 190 pk. Er is ook keuze tussen voorwiel- en vierwielaandrijving.

Bezoekers van het Autosalon van Brussel kunnen zich op de stand van Skoda vergapen aan de 2.0 liter TDI Style, goed voor 150 pk en een koppel van 340 Nm en een topsnelheid van 194 km/u. Het gemiddeld verbruik ligt volgens de dealer rond de 5,7 liter per 100 kilometer, de CO2-uitstoot bedraagt circa 149 g/km. Basisprijs vanaf 23.000 euro, kostprijs van het tentoongestelde model: 53.300 euro.

Een van de opmerkelijkste 'Simply Clever'-snufjes van de Kodiaq zijn de deurrandbeschermers. Die komen automatisch tevoorschijn wanneer je de deur opent om te voorkomen dat de deurrand tegen een andere auto of garagemuur botst. Bij het sluiten van de deur klapt de beschermlijst automatisch weg.

.