Blikvangers van het Autosalon: de nieuwe Audi Q5

Een van de voornaamste aandachtstrekkers op de stand van Audi in paleis 11 is de tweede generatie van de Q5. Die is groter én tegelijk ook lichter dan zijn voorganger, wat het verbruik en de rijkwaliteit ten goede komt.

Binnenin deze cross-over is er plaats voor vijf personen. Nieuwe visuele snufjes zijn onder andere sfeerverlichting in dertig verschillende kleuren en een virtual cockpit met een resolutiescherm met twee verschillende lay-outs.

Specificaties

Het model op het Autosalon is een 2.0 liter TDI met 190 pk, goed voor een acceleratie van 0 naar 100 km/u in 7,9 seconden en een maximumsnelheid van 218 km/u. Het verbruik ligt volgens Audi tussen de 4,5 en 6,9 liter per 100 km, de gemiddelde CO2-uitstoot op 136 g/km.

Het tentoongestelde model in Brussels Expo kost 73.080 euro, de basisversie zonder optie draagt een prijskaartje van 50.300 euro. Er zijn ook dieselvarianten met 150 en 163 pk, alsook een 3.0 V6 TDI (286 pk) en een benzinevariant, 2.0 TFSI met 252 pk.

Sportieve variant

Intussen heeft het merk met de vier ringen ook al de SQ5 voorgesteld, de sportieve variant van de Q5 met een V6-motor en een vermogen van maar liefst 354 pk. De SQ5 sprint van 0 tot 100 km/u in 5,4 seconden, de topsnelheid is begrensd op 250 km/u. Deze SUV is vanaf half 2017 verkrijgbaar in België.