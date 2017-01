Blikvangers van het Autosalon: Abarth 124 Spider

Het bij het brede Belgische publiek - met uitzondering van autosportliefhebbers - amper bekende Abarth is het sportieve dochtermerk van Fiat. De jongste jaren is de Italiaanse constructeur met de schorpioen in zijn logo weer aan een opmerkelijke opmars bezig: op de Belgische en Luxemburgse markt verkocht Abarth vorig jaar 1.100 wagens, bijna een verdubbeling ten opzichte van de 600 in 2015 - en dat was al een stijging van 56 procent ten opzichte van 2014. (Lees ook: Abarth geeft Fiat vleugels)

Sinds vorige zomer telt het gamma van Abarth een nieuw topmodel: de 124 Spider, een tweezitter cabriolet die veel gelijkenissen vertoont met de Fiat 124 Spider en ook de Mazda MX-5.

Het grootste verschil met de Fiat is de 1.4-turbomotor met 170 in plaats van 140 pk. Die laat de Abarth 124 Spider toe in 6,8 seconden op te trekken van 0 tot 100 km/u, tot een maximumsnelheid van 232 km/u.

Het gemiddeld verbruik bedraagt 6,4 liter per 100 km, zo belooft Abarth, en de CO2-emissie 148 g/km.

De wagen is zowel met een manuele als een automatische versnellingsbak beschikbaar.

In ons land wordt Abarth door een beperkt aantal Fiat-dealers verkocht. Die bereiken een doelgroep van zelfbewuste en sportieve mensen die voor een stuk worden aangetrokken door het uitgebreide assortiment authentieke Abarth-accessoires, schreef onze autocolumnist Urbain Vandormael eerder al op Knack.be. Dat biedt de mogelijkheid om hun droomauto te personaliseren, zonder dat zij daar een jaarloon moeten aan opofferen. Het model inclusief opties dat te bezichtigen is in paleis 5 van Brussels Expo kost 44.500 euro.

