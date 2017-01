Blikvangers op het Autosalon: de nóg krachtigere Nissan GT-R

Voor een van de snelste wagens op de markt moeten bezoekers van het Autosalon op de stand van Nissan zijn. Daar staat de nieuwe GT-R te blinken.

Nissan bedacht de nieuwe GT-R met een andere motorkap en een V-vormig radiatorrooster. Die oogt niet enkel beter maar zorgt ook voor extra verse lucht voor de motor, zonder te raken aan de stroomlijn van de wagen. De motorkap werd ook stijver waardoor ze minder vervormt. Dit komt de aerodynamica voornamelijk bij snelheden boven de 200 km/u ten goede. De dubbele ronde achterlichten zijn behouden.

Snelheidsduivel

Onder de motorkap blijft de 3,8 liter bi-turbo V6 behouden. Het vermogen wordt opgetrokken naar 570 pk bij 6.800 nm koppel en dat is 20 pk extra in vergelijking met de uittredende versie. Het verbruik bedraagt 11,8 liter per 100 km, de CO2-uitstoot maar liefst 275 g/km.

Deze beestachtige bolide is een van de snelste wagens op de markt. Accelereren van 0 naar 100 kilometer per uur kost de GT-R minder dan 2,8 seconden. Wie de nieuwe G-TR met eigen ogen wil bewonderen, moet in paleis 7 zijn.

Edities

De GT-R Nismo doet met 600 pk nog beter en is het absolute topmodel. Intussen heeft de Japanse autobouwer ook de GT-R Track Edition gelanceerd. Die wordt gepositioneerd boven de Pure, Black Edition en Prestige, maar onder de Nismo. Ook deze uitvoering werd ontwikkeld door Nissans autosportdivisie Nismo, maar is wat minder extreem dan de 'echte' GT-R Nismo en daarom ook iets toegankelijker voor dagelijks gebruik.

Er is een Nissan GT-R vanaf 99.900 euro, de Nismo start bij 184.900 euro. Meer op Nissan.be.

