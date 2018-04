Bijzondere Toyota Hilux voor 50ste verjaardag

De eerste generatie van de Toyota Hilux werd op 21 maart 1968 gelanceerd in Japan, een jaar later maakte hij ook zijn opwachting op de Europese markt. Ondertussen is de Hilux één van de best verkopende modellen uit het Toyota-gamma geworden. Van deze pick-up zijn er al meer dan 19 miljoen exemplaren verkocht en daarom is het één van de belangrijkste modellen binnen dit segment. Hij staat bekend omwille van zijn kwaliteit en zijn betrouwbaarheid en levensduur.

Deze Toyota komt overal door en om deze kenmerken nog wat in de verf te zetten, veroverde hij de Noordpool, IJsland, Antarctica en hij stond ook al meer dan eens op het podium van de Dakar-rally. De nieuwe Hilux "Invincible 50 Black Edition" richt zich op een markt in volle expansie van pick-ups die zowel professioneel als privé worden gebruikt.

Deze verjaardagsversie krijgt een zwarte hardtop, matzwarte sidebars, beschermingselementen voor- en onderaan en ook de wielkasten worden afgewerkt met een zwarte rand. Toyota monteert specifieke zwarte aluminium 18-duimsvelgen. Op de zijdeuren vooraan zit eveneens een "Invincibile 50" badge. De Hilux wordt aangeboden met een 2.4 D-4D dieselmotor die is uitgerust met stopstart technologie. Deze motor levert 150 pk bij 3.400 opm en haalt een koppel van 400 Nm tussen 1.600 en 2.000 opm. Deze versie verbruikt gemiddeld 6,8 l/100 km en stoot 178 g CO2/km uit.(Belga)