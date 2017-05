Bijzondere serie voor 60ste verjaardag Fiat 500

Na de schitterende 500 Riva die geïnspireerd was op de gelijknamige Italiaanse boten lanceert Fiat dit jaar een nieuwe speciale serie die de 60ste verjaardag van dit legendarische model viert. Het design dat voor deze editie van de "nuova 500" werd bedacht, is uniek in zijn genre. Het is een hedendaagse interpretatie van klassieke stijlelementen zoals het dashboard in vinyl, het vintage Fiat-logo vooraan op de wagen en de chroomaccessoires op de motorkap. Deze versie is meteen bestelbaar en de productie blijft beperkt tot 560 exemplaren en elke versie krijgt ook een bijhorend certificaat. Hi is te koop op de belangrijkste Europese markten.

Voor de Belux markt zijn 60 stuks voorzien voor klanten die houden van een origineel en exclusief model. Deze toekomstige "collector" krijgt een tweekleurige Dolce Vita lak (Bianco Tristrato en Ivoor). Het interieur krijgt een lederen bekleding met rode stiknaden en ook op het lederen stuurwiel zit het klassieke Fiat-logo. Het dashboard is met rood vinyl bekleed en beschikt over een genummerd schildje. Om het exclusieve plaatje helemaal te laten kloppen, krijgt de klant van deze versie ook nog en bijhorende zonnebril. Ze werden speciaal voor deze gelegenheid vormgegeven door "Italia Independent", het merk dat eigendom is van de Italiaanse designer Lapo Elkann. De wagen is beschikbaar in drie verschillende motorisaties: 1.2 l met 69 pk (22.640 euro), een 0,9 TwinAir van 85 pk (24.140 euro) en een 0,9 TwinAir met 105 pk aan 24.460 euro.(Belga)