Betaalbaar avontuur met Benelli TRK 502 X

In het stalen frame van de Benelli TRK 502 X kreeg de watergekoelde 500cc tweecilinder, die binnenshuis werd ontwikkeld, een plaats. Het Italiaanse merk uit Pesaro werd in 2005 door de China Quijiang groep overgenomen, die vers geld in het bedrijf pompte en het licht op groen zette voor nieuwe projecten, waaronder deze TRK 502 X.

Deze krachtbron is compact en eenvoudig, maar wel voorzien van een elektronische injectie en vier kleppen per cilinder met een dubbele nokkenassturing. Het maximumvermogen werd beperkt tot 48 pk, waarbij de nadruk ligt op handelbaarheid. Benelli maakt zo meteen zijn verlangen bekend om jongeren of motorrijders met een beperkt budget te bedienen door een minder extreme motorfiets aan te bieden, zeker op vlak van prestaties en elektronische rijhulpmiddelen.

Wat de look betreft bond Benelli dan weer niet in met een fraai en modern enduro-GT design voor deze 502 X, waarbij hij sterk aanleunt bij zijn grotere broers. Een impressie die nog versterkt wordt door de spaakvelgen en de hooggeplaatste uitlaat. De Benelli TRK 502 X krijgt in België een aantrekkelijk prijskaartje van 6.799 euro.(Belga)