Bespoke McLaren 720S oogt gewaagd

Vooral de kleur is erg gewaagd, omwille van het fuchsia koetswerk en het hagelwitte lederen interieur. Deze 720S toont in elk geval dat voor McLaren geen enkele uitdaging te gek is. Het enige wat telt, is de wens van de klant. Het spreekt voor zich dat de "Special Operations" afdeling in staat is om alle projecten vakkundig tot een goed eind te brengen en daarbij gebruik maakt van de nieuwste technologieën zodat zelfs de meest exotische materialen gebruikt kunnen worden.

De koetswerkkleur "Fux Fuchsia" werd gekozen op vraag van de eigenaar Michael Fux, een bekend gezicht in de wereld van de autoverzamelaars. Hij bezit ook andere McLaren bolides zoals een oranje 12C coupé, een paarse 12C Spider en een knalgroene P1. Hoewel de heer Fux graag in de kijker rijdt, vroeg hij omwille van zijn privacy om de prijs van deze realisatie niet bekend te maken. Ter herinnering, een gewone 720S kost 218.020 Britse pond.(Belga)