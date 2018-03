Bentley Bentayga neemt deel aan Pikes Peak

Nu staat dat record nog op naam van een Range Rover Sport die de top van Pikes Peak via het tracé met 156 bochten bereikte na 12:35.61. Daarmee is duidelijk dat het geen makkelijke klus gaat worden voor Bentley. Deze challenge geeft meteen aan hoe scherp de concurrentie momenteel is in het zeer rendabele segment van SUV's, ook bij de premium modellen.

Achter het stuur van deze super-Bentayga neemt de Nieuw-Zeelandse piloot Rhys Millen plaats, een kenner van deze race die zijn sporen eerder al verdiende in andere disciplines van de autosport. Voor de constructeur zou het behalen van dit record weer een mooie, nieuwe mijlpaal betekenen in het rijtje van speciale records die Bentley eerder al liet optekenen. Bij de recentste prestaties horen de Continental GT coupé die een topsnelheid van 330 km/u op ijs en 290 km/u op zand behaalde.

De Bentley W12 die in Pikes Peak aantreedt, blijft zo dicht mogelijk bij de standaarduitvoering van de Bentayga. Het reglement laat wel enkele aanpassingen toe om de veiligheid te verzekeren, zoals de montage van een veiligheidskooi en een brandblusser. Daarnaast werden de lederen stoelen vervangen door kuipzetels met racegordels, zorgen sportieve Pirelli-banden voor extra grip in de bochten en geeft een Akrapovic-uitlaat gebaseerd op die van Continental GT3-R de 12-cilinder wat meer ademcapaciteit en een virielere sound. Verder blijft alles aan de Bentayga zo goed als origineel.(Belga)