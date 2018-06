Bentley Bentayga behaalt record op Pikes Peak

De Nieuw-Zeelandse piloot Rhys Millen zat aan het stuur van deze massieve Bentley Bentayga en hij toonde het volle potentieel op het traject van de klimrace in de staat Colorado. De Britse SUV legde het traject van 12,42 miles en 156 bochten in sneltempo af, met dank aan de technologie die hij deelt met zijn neefje, de Audi Q7. Eén en ander lukte in 10 minuten, 49 seconden en 9 tienden, wat neerkomt op een gemiddelde snelheid van 66,5 mph. De gebruikte Bentayga werd aangedreven door een 600 pk sterke W12-motor met 600 pk en 900 Nm aan trekkracht. Hij beschikte eveneens over de pneumatische adaptieve demping in combinatie met de actieve stabilisatorstangen die via een 48 Volt systeem worden bediend. Voor de remmen deed hij een beroep op carbon ceramische schijven.

De enige technische aanpassingen - vergeleken met de standaardversie - werden opgedragen door het wedstrijdreglement: sportstoelen, demontage van de achterbank, rolkooi, brandblusser, ¿De wagen werd tot slot ook voorzien van een Akrapovic-uitlaatlijn. Om deze overwinning te vieren, belooft de fabriek uit Crewe een beperkte serie van 10 exemplaren en die zouden reeds vanaf augustus leverbaar zijn. (Belga)