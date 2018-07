"Belgische" Volvo SUV haalt 5 sterren in Euro NCAP test

Wat ogenschijnlijk een formaliteit lijkt te zijn, is tocht erg belangrijk want deze Euro NCAP 2018 zijn veeleisender geworden op vlak van veiligheidstechnologieën, in het bijzonder het fietsendetectiesysteem met de autonome noodremfunctie en de rijstrookassistent.

De nieuwe XC40 behaalde globaal gezien de hoogste veiligheidsscore en hij staat dus boven de overige voertuigen die volgens de nieuwe procedure werden getest. Volvo maakt van veiligheid een erezaak en de XC40 is daar geen uitzondering op. De lat lag overigens erg hoog voor de XC40, want alle Volvo-modellen die nu op de markt zijn, kregen de vijf sterren in hun respectievelijke categorieën.

Voor dit belangrijke model is dit resultaat ook een bijkomende commerciële troef sinds de XC40 afgelopen maart werd bekroond tot "Europese auto van het jaar 2018". Vraag is of hij dit ook nodig had, want de XC40 is al vanaf de marktintroductie één van de best verkopende modellen van het merk. Volvo heeft zelfs aangekondigd dat het van plan is om de productie in Europa en China te verhogen om aan de vraag te voldoen.(Belga)