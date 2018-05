Belgische SEAT-verkoop stijgt met 29,8%

Seat blijft records slaan. Nadat het merk het beste trimester uit zijn geschiedenis liet optekenen, heeft het merk ook wereldwijd de verkoop zien stijgen gedurende de voorbije maand met 50.100 verkochte wagens, tegenover 41.400 in dezelfde periode in 2017. Dit volume is het beste resultaat voor de maand april en het is zelfs beter dan de recordmaand (april 2010) waar 45.100 voertuigen werden verkocht. Gedurende de periode januari-april heeft Seat België 3.942 auto's verkocht (tegenover 3.036 in 2017), wat neerkomt op een stijging met 29,8%. Dit zijn de beste resultaten sinds 2010.

Gedurende april werden 1.440 wagens geleverd en dat is meteen de beste aprilmaand voor Seat België. Ook de gecumuleerde verkoop van januari tot april 2018 is historisch. Wereldwijd verkocht het merk al 189.300 auto's, of 19,3% meer dan in dezelfde periode in 2017 (158.700 stuks). Vooral de modellen die in de Spaanse fabriek van Martorell worden gebouwd (Ibiza, Arona en Leon) doen het uitstekend. Vanaf 1 juni zullen er om die reden 250 extra medewerkers met een contract van onbepaalde duur worden aangenomen. In januari en februari van dit jaar werden overigens al 265 nieuwe medewerkers aangenomen. Op dit ogenblik worden dagelijks 2.300 auto's gebouwd op deze Catalaanse site en dat is 95% van de maximale capaciteit van de fabriek.(Belga)