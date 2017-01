Belgische E-Car 333 verkoopt eerste elektrische voertuigen op Autosalon: 'Nu is het aan de politiek'

Het opvallendste uiterlijke kenmerk aan de E-Car is dat het voertuig maar drie wielen heeft, om ecologische redenen. Hij is grotendeels samengesteld uit gerecycleerde materialen, meet 3,6 meter lang en weegt 550 kg. Het vermogen piekt op 30 pk, de maximumsnelheid bedraagt 130 km/u.

Bezoekers van het Autosalon kunnen in paleis 9 drie modellen bewonderen. Het vlaggenschip is de stedelijke 333, wat staat voor drie wielen, een autonomie tot 300 km en drie zitplaatsen. De 332 is een luxe roadster met lederen interieur, twee zitplaatsen en een autonomie van 300 km, de 311 telt slechts één zitplaats en heeft een autonomie van 100 tot 150 km. Opladen aan een conventioneel stopcontact moet in drie uur tijd kunnen.

100 procent Belgisch

E-Car is een volledig Belgisch project, bestaande uit verschillende partners. Bezieler en project manager is Xavier Van der Stappen. Een eerste prototype van dit volledig made in Belgium elektrisch voertuig, de 333, werd reeds gepresenteerd op het Autosalon van januari 2015.

'Daarop kwamen zoveel enthousiaste reacties, waarna wij een bvba hebben opgericht en steun en kapitaal van de Waalse regio hebben gekregen', zegt medeoprichter Thierry Deflandre aan Knack.be.

Verkocht

De drie modellen die op het huidige Autosalon staan, zijn meteen ook de eerste drie verkochte voertuigen van E-Car. Deflander: 'De eigenaars hebben ze gekocht op vertrouwen en ontdekken ze nu voor het eerst'.

E-Car hoopt op dit salon, dat nog tot en met zondag 22 januari loopt, het voertuig definitief te lanceren. 'Doelstelling voor 2017 is om de eerste vijftig proof of concepts te verkopen,' aldus Deflandre, 'om vervolgens in 2018 het project door te geen aan een industrieel om de stap naar serieproductie te kunnen zetten.' Doel tegen 2020 is een fabricage van 500 voertuigen.

Politieke boodschap

E-Car roept echter vooral de politiek op om het voorbeeld te geven. 'Geen mooier bewijs voor de overheid dat het haar menens is met de elektrische wagen, dan dit Belgisch product op te nemen in haar wagenpark. Dit voertuig lijkt ons bijvoorbeeld perfect geschikt voor de wijkagent'.

De ontwikkelaars maken zich echter sterk dat de E-Car, die volledig personaliseerbaar is, voor een breed publiek bestemd is. De basisprijs van de E-Car bedraagt 20.000 euro.