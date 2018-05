Belangrijk akkoord tussen Opel en IG Metall

Opel heeft op die manier zijn toekomst in Duitsland veilig gesteld en dat is een belangrijke stap om op termijn een globaal, rendabel en vooral elektrisch merk te worden. Er volgen belangrijke investeringen in R&D op de sites van Rüsselsheim, Eisenach en Kaiserslautern tussen 2018 et 2023. In het kader van die investeringen, zal de Grandland X gebouwd worden in de fabriek van Eisenach vanaf medio 2019. De wagen zal door twee ploegen worden gebouwd en de hybride versie volgt in 2020.

De partners waarmee werd onderhandeld zijn ook tot een akkoord gekomen over de toekomstige rol van het technisch center in Rüsselsheim binnen het wereldwijde R&D-netwerk van de PSA-groep. In Rüsselsheim zal men voortaan de familie EP 1.6 liter motoren ontwikkelen. Het Technisch Centrum in Rüsselsheim kreeg eerder al internationale verantwoordelijkheden binnen de PSA-groep, met de toewijzing van 15 competence centra.

Bovendien zullen alle nieuwe Opel-modellen voor de Europese markt in Rüsselsheim worden ontwikkeld. De fabrikant heeft daarover ook een nieuwe raamovereenkomst gesloten met de sociale partners en die werd verlengd tot juli 2023. Het gaat om een uitgebreid pakket maatregelen om het concurrentievermogen te verhogen. Gedurende de duur van deze overeenkomst zullen er ook geen ontslagen vallen.(Belga)