Aventador wordt Kode O

Ken Okuyama was in een vorig leven nog designer bij Ferrari en staat bekend om zijn eigenzinnige en futuristische creaties. In het Californische Pebble Beach stal hij in de marge van het concours d'élégance de show met zijn nieuwe Kode O. Deze supercar valt onmiddellijk op met zijn strakke lijnen en levert ook een knipoog naar enkele iconische sportwagens en concept cars van weleer, zoals de Lancia Stratos Zero of de Lamborghini Countach.

De link met Lamborghini is trouwens nog steeds aanwezig, want onderhuids schuilt een Aventador. Als basis gebruikte Okuyama namelijk het chassis en de 700 pk sterke 6,5 liter V12 van de Italiaanse sportwagen, zodat de Kode O op zijn beurt potentieel waanzinnige prestaties kan neerzetten.(Belga)