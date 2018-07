Autoworld - Brussel heft het glas op 120 jaar Renault

Kerstavond 1898. De familie Renault is au grand complet aanwezig op het buitenverblijf van de familie in Billancourt, een voorstad van Parijs. Groot is de verbazing wanneer Louis, de benjamin van de familie, een tweepersoonsauto voorrijdt die hij in drie maanden tijd in elkaar heeft geknutseld. 120 jaar later behoort het automerk Renault tot de wereldtop en heeft het modellen gebouwd die het uitzicht van de wereld hebben veranderd.

...