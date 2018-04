Autoworld brengt hulde aan Belgische piloten in 24 Uren van Le Mans

Al vanaf de eerste editie van de 24 Uren van Le Mans in 1923, namen er Belgen deel aan deze etmaalrace. Ondertussen zijn er 101 Belgische piloten die 296 keer deelnamen en samen 12 algemene overwinningen verzamelden. Ze stonden 24 keer op het podium en haalden 48 klassementszeges en één coupe des Dames. Dit fraaie palmares werd door de jaren heen gerealiseerd door Swaters, Beurlys, Bianchi, Frère, Gendebien, Mairesse, Rousselle en Dubois. Zij waren de eersten die met geel gelakte bolides, de Belgische kleuren verdedigden. Geel was destijds voorbehouden voor auto's die door Belgische teams werden ingezet. De tweede golf deelnames moest niet onderdoen voor de eerste met bekend namen zoals Ickx, Boutsen, Dieudonné, van de Poele, Duez, De Drijver, Witmeur, Libert, 'Christine', Regout en tal van anderen. Autoworld zet hen in de kijker met de hulp van de Belgische afdeling van Automobile Club de l'Ouest.

"Belgen in Le Mans" brengt een hommage aan de piloten en toont ook enkele auto's waarmee ze deelnamen aan het grote publiek. Op dit ogenblik werd de Peugeot 905, een Argo-Porsche, een Porsche 934, een Shelby 350GT en nog diverse andere modellen bevestigd. Andere bolides die iets hebben betekend in Le Mans, zoals de Mazda 787 B Le Mans 1991 (de enige Japanse wagen die Le Mans ooit heeft gewonnen) komen naar Autoworld. De Mazda, waarvan sprake, staat normaal gezien in de vaste collectie van het Musée du Mans. Eén en ander is te zien in Autoworld (Jubelpark Brussel) van 5 mei tot 1 juli.(Belga)