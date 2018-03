Autoverkoop stabiliseert

De salongekte lijkt nu wel definitief voorbij op de automarkt. In de loop van de voorbije maand februari werden in België 50.257 nieuwe auto's ingeschreven. Dat is 3,2% minder dan het aantal inschrijvingen in februari 2017. Tijdens de twee eerste maanden van 2018 werden echter in totaal 107.126 nieuwe wagens ingeschreven, wat in vergelijking met dezelfde periode in 2017 een groei van 3,4% betekent. Volkswagen blijft de verkoop aanvoeren, voor Peugeot en Renault. Voor de rest van het jaar verwacht men een verdere lichte groei.

De markt voor lichte bedrijfsvoertuigen vertoont dezelfde trend, met een achteruitgang van 4,2% in februari en een gecumuleerde groei van 3,7%. Ook het segment van de zware bedrijfsvoertuigen van minder dan 16 ton ging er in februari 5,2% op vooruit, terwijl dat van de zware bedrijfsvoertuigen van meer dan 16 ton een daling kende (-8,2%). Over de twee eerste maanden van 2018 gaan beide segmenten er echter wel op vooruit, respectievelijk met 13,5 en 7,4%. En na een sterke groei in januari gingen de gemotoriseerde tweewielers in februari op hun elan voort en lieten ze in die maand een groei van 4,7% optekenen. Sinds 1 januari werden er in totaal 3.568 eenheden ingeschreven zodat dit segment een groei van niet minder dan 20% kent.(Belga)