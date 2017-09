Autoverkoop kent daling

Met in totaal 35.517 stuks kenden de inschrijvingen van nieuwe auto's in augustus een fikse daling in ons land. Toch blijven de samengetelde cijfers voor de voorbije acht maanden van dit jaar met 394.446 eenheden 3% boven de resultaten van vorig jaar. Volkswagen blijft de tabellen aanvoeren met een verkoop van 3.166 wagens in augustus. Ook luxemerken BMW en Mercedes verkochten meer dan 3.000 personenwagens in deze maand en maken de top-3 vol. Ook in de gecumuleerde cijfers staat VW op nummer 1, gevolgd door Renault en BMW.

De lichte en zware vrachtvoertuigen kennen eveneens een aanhoudende samengetelde groei van respectievelijk 13,8% en 5,9%. Minder goed gaat het met de markt van de gemotoriseerde tweewielers waar dit jaar een daling van 6,3% genoteerd wordt. Die is vooral toe te schrijven aan een verminderd succes van de motorscooters. De traditionele motorfietsenverkoop blijft op het niveau van het afgelopen jaar met een daling van slechts 1 procent. De bromfietsen en bromscooters boomen, en daar zit het groeiende succes van de speedpedelec (die als bromfiets moet worden ingeschreven) voor iets tussen.

September betekent ook het in voege treden van de nieuwe WLTP-emissietest voor alle nieuw gehomologeerde auto's. Deze test stemt beter overeen met de realiteit van vandaag en laat toe om theoretische verbruikswaarden te afficheren die veel dichter zullen aansluiten bij wat de consument zelf zal optekenen. Afwachten maar welke invloed dat heeft op de autoverkoop. (Belga)