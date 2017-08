Autoverkoop doet het goed

De bestelwagenmarkt doet het duidelijk beter, want hier werd een toename van ruim 22 procent opgetekend. Over 2017 blijft die stijging een significante 14,9 procent. Ook de markt van de grote vrachtwagens boert goed met een groei van 5,3 procent over 2017. Enkel de motoren blijven achterop hinken met een terugval van 3 procent gedurende de afgelopen maand en een daling van 5,8 procent over 2017.

Voor de eerste helft van dit jaar zien we dat BMW, Honda, Yamaha en Piaggio de sterkmakers van de markt blijven, maar we zien evenzeer een terugval van ruim -19 procent bij Honda en -11,3 procent bij Piaggio (Vespa, nvdr.).

Bij de personenwagens blijft alles bij het oude. Volkswagen voert nog steeds de markt aan en - alle crisissen ten spijt - zien we zelfs een lichte stijging. Renault staat op de tweede plaats maar moet over 2017 een terugval van -6,5 procent optekenen. Verder vinden we ook BMW, Audi en Mercedes in de top 10 van de best verkopende merken in 2017. In die top 10 staan verder Citroën, Opel, Peugeot en Ford maar er is geen enkel Japans merk te vinden. Op de 10de plaats staat wel het Koreaanse Hyundai dat gedurende de eerste jaarhelft van 20017 bijna 8 procent terrein verloor.(Belga)