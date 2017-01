Autosalon: 'Waarom is hier slechts één rij voor vrouwen voorzien en wel tien voor mannen?'

Mannen hebben meer verstand van techniek, dat geef ik toe. Maar ze hebben dan weer minder verstand van vrouwen, al denken ze daar zelf meestal anders over.

De tijd dat vrouwen in het beste geval de kleur van de nieuwe auto mochten kiezen, ligt gelukkig al een tijdje achter ons. Ik heb me hier door een marketingmanager van een bekend Duits automerk laten vertellen dat vrouwen nu vaak zelfs het laatste woord hebben bij de keuze van de nieuwe auto. Bovendien zijn heel veel vrouwen alleenstaand en beslissen ze sowieso zelfstandig over hun aankopen.

Sneeuwregen en sneeuwval hebben me vanmorgen niet kunnen tegenhouden, ik ben in mijn Mini naar Brussel gereden. De rit verliep uiteindelijk vlot, al was het op parking C even zoeken naar een plaats dicht bij de ingang. Daar volgde een grondige controle op zoek naar springstoffen, bommen, wapens en andere ongewenste hebbedingen. Maar nog voor ik word gefouilleerd - door een vriendelijke veiligheidsagente - moet ik aanschuiven in een lange rij. Waarom hier slechts één rij voor vrouwen is voorzien en wel tien voor mannen, ik begrijp het niet. Wellicht beslist door een mannelijke chef van de veiligheid. Een goede raad dames: laat uw handtas in de koffer van uw auto, niet op de voor- of achterbank, want dat kan mensen op slechte gedachten brengen. Handtassen groter dan 55 cm breed en 40 cm hoog zijn sowieso niet toegelaten.

Aan de vestiaire word ik verlost van mijn zware winterjas, een eerste last die van mijn schouders valt. Dankzij een klein en overzichtelijk plannetje vind ik snel mijn weg naar de stand van Landrover - daar staat de auto van mijn dromen, een Evoque cabrio. Over de kleur moet ik nog even nadenken, maar dat de Evoque cabriolet mijn hart heeft gestolen, daar maak ik geen geheim van. En dat onze fotograaf mij hier heeft betrapt, daar maak ik geen punt van. Maar of ik straks met een bestelbon naar huis terugkeer, dat blijft nog even afwachten.

Ook vrouwen zijn namelijk kieskeurig, en misschien val ik uiteindelijk nog voor een ander model. Vanaf vrijdag opent immers Dream Cars 2017, en ik weet absoluut niet wat ik mij daarbij moet voorstellen. Macho-auto's of toch sierlijke sportwagens en cabrio's die ook in de smaak vallen bij vrouwen? Voor ik daar aan toe ben, dwaal ik de volgende dagen door de twaalf paleizen van de Heizel op zoek naar de auto van mijn dromen.