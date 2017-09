Autosalon van Frankfurt: Duitse merken zijn aan zet

Het Autosalon van Frankfurt is de tweejaarlijks wederkerende hoogmis van de Duitse automobielindustrie, de IAA wordt terecht de grootste autoshow ter wereld genoemd. Enkel het prestigieuze autosalon van Genéve geniet nog meer internationaal aanzien. Samen met Brussel is Genève het enige autosalon in Europa dat jaarlijks plaatsvindt.

