Autosalon van Brussel ondergaat vernieuwingen

In de onpare jaren spreken we traditioneel van het salon voor lichte bedrijfsvoertuigen, vrijetijdsvoertuigen en moto's of ook 'het klein salon' - al is het verschil met het 'groot salon' van de pare jaren de jongste jaren kleiner geworden.

De editie 2017, die zaterdag de deuren opent voor het grote publiek, zal er alvast niet hetzelfde uitzien als we gewoon zijn. Organisator Febiac spreekt zelf van een verjongingskuur. Zo komt er een nieuwe indeling van de exposanten, meer animaties, een hoger bezoekerscomfort en onlineverkoop van voordelige tickets.

Alle op de Belgische markt actieve constructeurs tekenen present, en ook de 'zeven reuzen' onder de vrachtwagenbouwers zullen aanwezig zijn. 'Voor deze editie 2017 hebben we al minstens vijf wereldpremières, vijf Europese premières en veertig Belgische premières', aldus Febiac-woordvoerder Joost Kaesemans.

Nieuwe indeling

In Paleis 1 van Brussels Expo vindt van vrijdag 13 tot maandag 16 januari de vakbeurs Truck & Transport plaats. Van donderdag 19 (gala-avond) tot zondag 22 januari wordt het paleis vervolgens gebruikt voor een thematentoonstelling voor droomwagens (Dream Cars).

Paleis 3 wordt voorbehouden voor koetswerkbouwers en ombouwers van bedrijfsvoertuigen, en Paleis 8 en de Patio bieden plaats aan de gemotoriseerde tweewielers. De autoconstructeurs beschikken dan weer over de Paleizen 4, 5, 6, 7, 9 en 11. Paleis 12 tot slot wordt opnieuw gebruikt als evenementenlocatie.

Het salon 2017 zal dus tien van de twaalf Heizelpaleizen innemen, goed voor een oppervlakte van 56.000 vierkante meter. Tijdens het vorige 'klein' salon van de bedrijfs- en vrijetijdsvoertuigen in 2015 was dat nog 53.600 vierkante meter.

Korter

De looptijd van het salon wordt voor de komende editie ingekort, zowal qua aantal dagen als qua openingsuren. Voortaan opent het salon op weekdagen de deuren tussen 11 en 19 uur en op weekenddagen tussen 10 en 19 uur. Nocturnes tot 22 uur zijn gepland op maandag 16 en vrijdag 20 januari.

De veiligheidsmaatregelen die het autosalon van Brussel vorig jaar nam, blijven ook komende editie van kracht.

De organisatie mikt op meer dan 400.000 bezoekers. Tijdens het 'groot' salon van vorig jaren waren het er 580.000, tijdens het vorige 'klein' salon van 2015 waren het er 435.000.