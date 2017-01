'Autosalon kende uitstekend verloop, en saloncondities lopen nog tot eind van de maand'

Het 95ste Autosalon van Brussel dat officieel in het teken staat van bestel- en lichte vrachtwagens heeft een uitstekend verloop gekend. Dat bevestigt ook Febiac-woordvoerder Joost Kaesemans. "De editie 2017 is een succes over de hele lijn, ondanks het slechte weer tijdens het eerste weekend. Het aantal bezoekers vestigt net geen nieuw record, wegens één bezoekersdag en één nocturne minder. We hebben ook zeer positieve reacties gekregen van de professionals uit de transportsector voor dit onderdeel van het salon. Dream Cars is en blijft een sterke publiekstrekker."

Ook de gala-avond op donderdag bleek een schot in de roos, traditioneel gaat de opbrengst naar een goed doel. Organisator Febiac is zich bewust van de maatschappelijke relevantie van een event als het autosalon en heeft via uiteenlopende initiatieven bruggen geslagen tussen industrie en samenleving.

Belg in koopmodus

Op de stands is te horen dat er onder de bezoekers niet alleen kijkers maar ook veel kopers waren. Karl Schuybroek (Renault) : "Het is nog te vroeg om nu al een definitieve balans op te maken, de saloncondities lopen nog tot op het einde van de maand. Uit ervaring weten wij dat een aantal kandidaat-kopers zijn beslissing uitstelt tot op het allerlaatste moment, in de hoop nog een extra percentje van de dealer uit de brand te kunnen slepen. Van onze medewerkers op de Renault-stand heb ik vernomen dat de grootste interesse uitgaat naar de Captur en Senic en op de Dacia-stand voor de Sandero. Daarnaast zien we bij de particuliere klant een opvallende verschuiving van voorkeur van diesel- naar benzinemotoren. Dat is een rechtstreeks gevolg van de fiscale maatregelen van de regering die via die weg een vergroening van ons wagenpark beoogt. Mijn indruk is dat zij in haar opzet slaagt."

Op de Skoda-stand is de nieuwe Kodiaq de grote blikvanger. Cathérine Van Geel : "Skoda is niet langer de kleine broer binnen de grote Volkswagen-familie. Door de uitbreiding en vernieuwing van onze modellenaanbod zijn we sterker dan ooit vertegenwoordigd in de volumesterke marktsegmenten en dat met producten met een uitstekende prijs/kwaliteit verhouding. Prijsbewuste klanten vinden almaar talrijker hun weg naar ons merk en dat stemt ons hoopvol voor de toekomst. Met de Kodiaq ontsluiten we nu een nieuwe doelgroep, in het voorjaar maakt de nieuwe Octavia zijn debuut en ik mag nu al verklappen dat ons modellenoffensief onverminderd verdergaat. Nieuwe, attractieve modellen zullen volgen."

Bij Land Rover Jaguar is er sprake van het beste autosalon ooit. Isabelle Michiels : "Op bepaalde momenten werd onze stand letterlijk overrompeld door geïnteresseerde bezoekers. Door de uitbreiding van ons gamma in alle richtingen spreken we een breder publiek aan en maken we ook onze entree op de bedrijfswagenmarkt die in ons land enorm belangrijk is om marktaandeel te verwerven. Zowel Jaguar als Land Rover beschikken nu over een premiumproduct in segmenten waarin wij tot voor enkele jaren niet vertegenwoordigd waren, ik denk aan de Range Rover Evoque en de Jaguar XE. Met de F-Pace dringen we nu ook door in het lucratieve SUV-segment en met de elektrisch aangedreven I-Pace hebben we een hoofdvogel afgeschoten. Vermits wij niet verkopen op de stand, is het ook heel druk bij de dealers die nog volop bezig zijn met het omzetten van offertes in effectieve verkopen. Wat het salon van Brussel echt heeft opgeleverd, dat weten we over een week maar nu reeds staat vast dat we onze doelstellingen ruimschoots zullen halen."

Ook bij Volvo heerst feeststemming. René Aerts : "Nooit eerder hebben we zo veel aanvragen voor proefritten gekregen. Ons gamma heeft de voorbije jaren een opvallende gedaantewisseling ondergaan, met modellen die in positieve zin uit de band springen en bijzonder goed scoren in vergelijkende tests. Daarnaast blijkt 'Made in Belgium' een sterk verkoopsargument en is de uitspraak van Vlaams minister Bart Tommelein voor ons een opsteker én stimulans om op de ingeslagen weg verder te gaan. Als bijkomende verklaring voor ons succes verwijs ik naar de goede positionering van onze modellen binnen hun segment én de prijssetting, in vergelijking met onze Duitse concurrenten."

Volgens Mercedes-woordvoerder Christophe Vloebergh ligt de effectieve verkoop nu al 20 procent hoger dan vorig jaar, dat nochtans een zogenaamd groot salon was. "Mercedes zit al een paar jaar op een wolk en ook nu blijven we fors vooruitgaan en dat geldt voor alle modellenreeksen met de C-klasse in de hoofdrol. Bij de SUV's is die rol weggelegd voor de GLC Coupé, ik overdrijf niet wanneer ik zeg dat de toestroom van bestellingen zelfs de meest optimistische verwachtingen ver overtreft. 2017 belooft het zoveelste 'Grand Cru' jaar op rij te worden."

Citroën verkeert in een dipje maar het ziet ernaar uit dat er met de komst van de nieuwe C 3 betere tijden in het verschiet zijn. Anouk Van Vliet: "Goed nieuws, mag dat ook? Als ik mij baseer op het aantal prijsaanvragen voor de nieuwe C 3 en Piccaso, dan ben ik optimistisch gestemd voor wat betreft onze verkoop in 2017. Het gaat opnieuw de goede kant op, Citroën gaat weerom over de tong van de mensen."

Opel gaat misschien wel het belangrijkste jaar uit zijn geschiedenis tegemoet. Aan de ene kant betekent de Brexit een onverwachte financiële opdoffer maar aan de andere kant is het modellenoffensief nu op kruissnelheid gekomen en volgen de nieuwe modellen elkaar in snel tempo op. In een zogenaamde 'black box' konden bezoekers overigens een blik werpen op de nieuwe Insignia. Die komt dit voorjaar op de markt en wordt een niet te onderschatten concurrent wordt voor de Duitse luxemerken. Opel is back in business.

Ook Nissan doet opnieuw in positieve zin van zich spreken en pakte in Brussel uit met een wereldpremière die een echte verrijking betekent voor het C-segment, zowel naar inhoud als vorm. Marie-Louise Van Dyck : "De nieuwe Micra is ontworpen voor Europa en is meteen genomineerd voor de verkiezing van 'Auto van het Jaar'. Dat is vanzelfsprekend een hele eer en bewijst dat hij over sterke intrinsieke kwaliteiten beschikt. Zijn uiterlijk straalt elegantie en kracht uit, hij is zonder twijfel een van onze beste ontwerpen ooit en ook op het vlak van ruimteaanbod, rijcomfort, afwerking en kwaliteit van de gebruikte materialen scoort onze nieuwkomer uitstekend."

Via Nissan zijn we in Azië aanbeland. Mazda presenteert in Brussel in Europese première de MX 5 RF, een modelvariante van de nu al legendarische MX 5. Succes verzekerd. Hyundai en Kia zetten hun opmars onverminderd verder met modellen die ertoe doen zoals de nieuwe i30 en Rio. De twee zustermerken staan bovendien aan de vooravond van een definitieve doorbraak op de hybridemarkt. Daarover meer in een volgende bijdrage.

"Onbekend is onbemind, dat geldt niet alleen voor mannen en vrouwen maar ook voor auto's." Dat zegt SsangYong-woordvoerder Bart Hendrickx die er telkens opnieuw in slaagt om zijn Koreaans merk op een originele manier in the picture te zetten. Vorig jaar werd de SsangYong Tivoli door VAB uitgeroepen tot 'Gezinsauto van het Jaar" en dit keer viel die eer te beurt aan de SsangYong XLV. "Kandidaat-kopers die nog twijfelen, kunnen we over de streep trekken met de verwijzing naar die bekroning. Voor een klein merk als het onze is die verkiezing een onbetaalbare publiciteit. Wij zijn zowat de goedkoopste op de markt, maar dat wij door een onafhankelijke jury van VAB-leden én autojournalisten tot de nummer één worden verkozen, dat zegt ook veel over de kwaliteit van onze modellen.

Daarnaast is er onverwacht veel belangstelling voor een initiatief van de Belgische invoerder dat teams, piloten en copiloten de kans biedt om tegen betaalbare voorwaarden met een SsangYong Pick-up deel te nemen aan de SRX-Cup die parallel verloopt het Belgisch Kampioenschap Rallycross. Dat garandeert de deelnemers van aandacht in de media en vormt misschien de opstap naar een engagement op een hoger niveau. You never know." Zoals gezegd, de SsangYong-woordvoerder is altijd goed voor een origineel initiatief.

Urbain Vandormael