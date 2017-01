Autosalon: 'De verkoop gaat vooruit, de mobiliteit achteruit'

2016 is een 'grand cru' jaar geworden

2016 is een jaar geworden om vlug te vergeten. Daar hebben natuurrampen, terreuraanslagen en schandalen allerhande voor gezorgd. Voor de automerken is 2016 daarentegen een zeer succesvol jaar geweest. Febiac-topman Luc Bontemps legt uit hoe dat komt.

'2016 startte onder een slecht gesternte. Door dieselgate kwam niet alleen de Volkswagen-groep maar de hele sector in een slecht daglicht te staan. Uiteindelijk heeft de autoverkoop niet geleden onder dieselgate. In totaal hebben we 540.000 nieuwe inschrijvingen genoteerd, 2016 is voor alle segmenten een 'grand cru' jaar geworden. Wie had daar begin januari durven van dromen?'

'Dieselgate heeft vermoedelijk wel bijgedragen aan een versnelde shift van diesel- naar benzinemotoren op de Belgische markt. Daarentegen blijft de verkoop van elektrische wagens ver beneden de verwachtingen en dat ondanks de stimulerende maatregelen van de Vlaamse regering. Het voorziene budget is zelfs niet eens opgebruikt.'

'Dat heeft ermee te maken dat de particulier een elektrische auto nog te duur vindt of dat hij praktisch in de onmogelijkheid verkeert om zijn wagen thuis op te laden en dus is aangewezen op openbare laadpalen. Maar omdat het laadpaalnetwerk in ons land onvoldoende is uitgebouwd, is dat geen optie.'

'Ik verwacht hier minder lippendienst en meer daadkracht van de overheid. Ook de privé blijft hier in gebreke. Kijk naar wat in Luxemburg op dat vlak is gebeurd: in één jaar tijd zijn er 700 nieuwe laadpalen geplaatst. Positief is dan weer wel dat tal van merken hun aanbod aan hybridemodellen fors hebben uitgebreid en dat de verkoop van hybridewagens in de lift zit."

Wat kan de overheid doen om de transitie van conventionele naar alternatieve aandrijfsystemen te versnellen?

Bontemps : 'Aan de ene kant kan de overheid een stimulerend fiscaal beleid voeren en aan de andere kant kan zij werk maken van zogenaamde 'lage emissiezones' waardoor de stadscentra verboden gebied worden voor oude en sterk vervuilende dieselwagens. Antwerpen zet een stap in de goede richting en ik verneem dat ook Brussel en Gent een initiatief in die zin overwegen.'

'Maar terzelfdertijd hoor ik dat zij verschillende normen zullen hanteren. Hoe is zoiets mogelijk en welke indruk wekt zo'n chaotisch beleid bij de publieke opinie?'

'De politieke overheden geven evenmin het goede voorbeeld geven wanneer het eropaan komt hun eigen wagenpark te vernieuwen. Ze zouden van die gelegenheid gebruik kunnen maken om meer elektrische auto's te kopen, maar dat gebeurt niet. Waarom niet? De Franse overheid bijvoorbeeld doet dat wel en inspireert de bevolking om haar voorbeeld te volgen.'

Bedrijfswagens hebben de laagste CO2-uitstoot

Er circuleren plannen om het gebruik van bedrijfswagens te ontmoedigen, maar ook hier ontbreekt het aan visie en een consistent beleid. Bontemps : 'Ik vang ook allerhande geluiden op en heb zo mijn bedenkingen. Of we het graag horen of niet, de waarheid is dat een bedrijfswagen een vorm van verdoken loon is dat zowel de werknemer als werkgever goed uitkomt.'

'Tweede bedenking: bedrijfswagens scoren op het vlak van uitstoot van schadelijke uitlaatgassen beduidend beter dan het algemeen gemiddelde. Dat heeft ermee te maken dat bedrijfswagens na drie à vier jaar worden ingeruild en dus altijd met de modernste technologie zijn uitgerust. De gemiddelde CO 2 -uitstoot van het bedrijfswagenpark bedraagt 107 g/km tegenover 119 g/km voor het globale Belgische wagenpark.'

'Begrijp me niet verkeerd: ik ben voor de implementatie van een mobiliteitsbudget, zoals ik alle initiatieven steun die bijdragen aan een vlotter en veiliger verkeer. Want wat is de waarheid? De autoverkoop gaat vooruit maar de mobiliteit gaat achteruit. Het aantal filekilometers neemt elk jaar toe, de verkeerssituatie in Brussel is ronduit dramatisch. Wie rijdt nog vrijwillig naar het centrum van onze hoofdstad, nota bene de hoofdstad van Europa waar de Europese Commissie en het Europees Parlement zetelen? Drie uur aanschuiven om een parking buiten te rijden, daar haal je de krantenkoppen mee. Mooie reclame is dat!'

Febiac zegt voorstander te zijn van een slimme kilometerheffing. Waarom?

Bontemps: 'Een slimme kilometerheffing in functie van tijd en plaats draagt bij aan een betere mobiliteit en verdient daarom onze steun. Ze levert ook extra inkomsten op die kunnen aangewend worden voor de verbetering van de wegeninfrastructuur. Febiac is en blijft bereid om actief en creatief mee te werken aan een mobiliteitsbeleid dat de duur van een legislatuur overstijgt.'

België is een belangrijke automarkt

Het Autosalon van Brussel slaagt erin om een jaarcadans aan te houden, grote autolanden zoals Frankrijk en Duitsland kunnen dat niet. Bovendien zijn alle merken in Brussel vertegenwoordigd, wat niet het geval was in Parijs. Wat maakt Brussel zo interessant voor de constructeurs?

Luc Bontemps : 'België is een klein land maar een grote automarkt in verhouding tot het aantal inwoners. Dat weerspiegelt zich elk jaar opnieuw in een massale publieke belangstelling. Het Autosalon van Brussel is bovendien een verkoopsalon. De merken realiseren tijdens het salon 20 à 25 procent van hun jaaromzet. In de onpare jaren krijgen ook de lichte bedrijfs- en vrijetijdsvoertuigen een podium, hoewel het onderscheid tussen een zogenaamd klein en groot salon almaar kleiner wordt. In feite zijn alle auto's welkom.'

'Daarmee spelen wij in op de vraag van de exposanten. Die streven naar een maximaal rendement van hun investering. Om dezelfde reden hebben we de duur van het salon met één dag ingekort en hebben we het openingsuur verlaat van 10 naar 11 uur. Dat zijn in feite kleine ingrepen maar met een niet te onderschatten impact op de variabele kosten.'

'De sector waardeert onze proactieve aanpak en blijft ons trouw. Tien automerken - denk aan Ford, Mazda, Mini en Volvo - die niet aanwezig waren op het voorbije Autosalon van Parijs zijn wel present in Brussel, waardoor wij in totaal 60 Europese en Belgische premières kunnen presenteren.'

'Vanzelfsprekend hebben wij ook oor en oog voor de wensen van de bezoekers. Zo bieden wij variabele tarieven aan, afhankelijk van de dag en het uur. Op momenten dat er traditioneel minder volk komt naar het salon zoals op de dinsdagvoormiddag betaalt de bezoeker nu minder. Koopt die een ticket via het internet, betaalt hij ook minder.'

'Met Dream Cars organiseren wij in Paleis 12 tijdens het laatste weekend een evenement binnen een evenement met 44 exclusieve wagens in een al even exclusieve alpiene sfeer. Winter Chic refereert naar de mooiste chalets uit de Alpen. Parallel met het autosalon loopt Truck & Transport 2017 dat een ontmoetingsplaats is voor de transportprofessionals die willen netwerken of vruchtbare zakenrelaties aanknopen. Alle belangrijke spelers op de markt van de zware bedrijfswagens zijn present.'

'Wij presenteren een rijk gevuld programma aan opleidingen en workshops, onder andere over de kilometerheffing, de rendabiliteit van de sector en de digitalisering van vrachtwagens. Jobs on Wheels is bedoeld om het auto-onderwijs te steunen en jongeren beter op te leiden voor de beroepen van de autosector.'

'De 95ste editie van het Autosalon van Brussel biedt zo voor elk wat wils. Wij kunnen de bezoekers bovendien verzekeren dat wij alles in het werk hebben gesteld voor een veilig verloop van het salon.'