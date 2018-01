'Autosalon biedt ook kans op nieuwe carrière'

'De autosector is op zoek naar personeel', aldus Kaesemans. 'Daarom hebben we sinds enkele jaren het concept 'Job on wheels' gelanceerd. Sindsdien stellen we vast dat heel wat autobouwers inspanningen leveren om personeel aan te trekken tijdens het salon.'

De stand 'Job on wheels' is terug te vinden op de patio van Brussels Expo. De informatieve ruimte biedt bezoekers een selectie van vacatures van exposanten op het salon.

Daarnaast zullen ook de preselecties van het Belgisch kampioenschap 'WorldSkills Belgium' in de categorie 'automobieltechnicus' plaatsvinden op het salon. Meer dan 150 jongeren zullen er meedingen naar een ticket voor het Europees kampioenschap EuroSkills 2018 in Boedapest.

Elke dag kan het publiek op de stand 'Job on wheels' ook vijftien jongeren aan de slag zien, die er met hun vaardigheden verschillende soorten pannes trachten op te lossen. De acht beste deelnemers zullen uitgenodigd worden om deel te nemen aan het Belgisch kampioenschap op 19 en 20 maart in Namen

Het 96e Autosalon van Brussel opent vrijdag de deuren voor het grote publiek.