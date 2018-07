Autonoom rijdende Renault Zoé rijdt in de regio van Rouen

Deze nieuwe service zal beschikbaar zijn vanaf het laatste trimester van 2018 met vier autonome en 100 procent elektrisch aangedreven versie van de Renault Zoe. Er komt ook een autonoom pendelbusje (i-Cristal) bij dat werd ontwikkeld door Transdev en Lohr. Dankzij de diensten van het Rouen Normandy Autonomous Lab zullen er in de wijk 'Technopôle du Madrillet', in Saint-Etienne du Rouvray, diverse locaties met elkaar worden verbonden. Het doel is een mobiliteitsdienst aan te bieden in een voorstedelijke omgeving waar het conventionele openbaar vervoer geen diensten biedt.

Men denkt dan voornamelijk aan de eerste en laatste kilometers van het traject. Gebruikers kunnen een voertuig in real time via een specifieke app die beschikbaar is op de smartphone. De autonome voertuigen bedienen drie vaste trajecten over een totale afstand van 10 km. Er worden 17 haltes bediend die aansluiten op de bestaande lijnen van het openbaar vervoer van Rouen. De 4 Renault-ZOE's die aan het project deelnemen werden al getest op de openbare weg. Ze kennen de gebruikelijke verkeersbeperkingen (andere voertuigen, kruispunten, rotondes, in- en uitgangen van gebouwen, enz). Ze hebben een 100 procent elektrische aandrijving en maken gebruik van autonome rijtechnologie die door Transdev en Renault werd ontwikkeld. Na een testperiode zal deze experimentele service voor iedereen toegankelijk zijn. Als de nodige vergunningen niet te lang op zich laten wachten, zal de service vanaf september 2018 operationeel zijn.(Belga)