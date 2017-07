'Autonoom rijden zal een belangrijke tussenstap zijn, maar ook niet meer dan dat'

Wie een nieuwe wagen koopt, laat zich meestal leiden door emotionele overwegingen. Dat geldt zowel voor rijk of arm, jong of oud, man of vrouw. De automerken proberen daarom in te spelen op het gemoed van de mensen, door vooruit te lopen op de feiten.