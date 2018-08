Automarkt trok aan in juli

Ook de cijfers over de eerste zeven maanden van 2018 zijn positief, want er wordt een stijging met 4,2 procent opgemeten met een totaal aantal inschrijvingen van 374.140 eenheden. Gedurende de eerste zeven maanden van dit jaar blijft Volkswagen het best verkopende automerk met een stijging van ruim 15 procent. Renault volgt op de tweede plaats (+1,94 procent) en Peugeot is derde. (+7,06 procent). BMW staat nog steeds vierde, maar moet terrein prijsgeven (-7,25 procent), dat geldt ook voor Mercedes op 5 (-7,12 procent) en Opel op 6 (-9,90 procent). Audi strandt op 7 en houdt stand (+0,56 procent), net als Ford op 8 (+2,36 procent). Citroën krijgt op de 9de plaats rake klappen (-10,84 procent) en Hyundai sluit de top 10 af met een uitstekende +14,1 procent.

Bij de lichte vrachtwagens gaan de zaken duidelijk minder goed, wat mogelijk duidt op een economie die begint te sputteren. De voorbije maand werden 4 procent minder kleine bestelwagens ingeschreven vergeleken met juli 2017 en gezien over heel 2018 is ook een terugval met 1,4 procent op te tekenen. De grote vrachtwagens doen het een stuk beter en zitten ongeveer op hetzelfde groeiniveau als de automerken. Het mooie weer van de voorbije maanden heeft duidelijk ook een positieve weerslag op de verkoop van gemotoriseerde tweewielers. Vooral de markt van de bromfietsen doet het uitstekend met een groei van ruim 22 procent gedurende juli. Gemeten over het ganse jaar, zien we een groei van 14,4 procent. Motorfietsen tikken 193% hoger af en over 2018 gemeten, gaat het om een toename van 9,4 procent.(Belga)