Automarkt trekt aan

In april 2018 werden 54.602 nieuwe auto's in het verkeer gebracht. Dat is een stijging van 6,8% in vergelijking met de cijfers die in april 2017 werden opgetekend. Na de eerste 4 maanden van het jaar toont de markt van nieuwe personenwagens een vooruitgang met 2%: 220.159 inschrijvingen tegenover 215.841 tijdens dezelfde periode van vorig jaar.

Volkswagen was het best verkochte merk in april met bijna 6.000 geleverde wagens, wat goed is voor een marktaandeel van 10%. Renault en Peugeot nemen de plaatsen twee en drie in. Ook na de eerste vier maanden van 2018 voert Volkswagen de tabellen aan, eveneens voor beide Franse merken.

De markt van lichte vrachtvoertuigen (tot 3,5 ton) vertoont dan weer een lichte daling (-1%) tegenover 2017. De zware vrachtvoertuigen tussen 3,5 en 16 ton maken daarentegen een stevige sprong voorwaarts, waardoor het samengetelde jaarresultaat op +26,9% uitkomt. De vrachtwagens boven 16 ton zagen hun aantal inschrijvingen fiks dalen (-11,4%) in april, maar toch blijft hun totale aantal registraties voor de voorbije 4 maanden positief (+3,7%).

Ten slotte gingen zowel de bromfietsen als de motorfietsen en scooters significant vooruit de voorbije maand: +15,6% voor de bromfietsen en +11,2% voor motoren en scooters. Beide segmenten tekenen trouwens voor jaarresultaten die respectievelijk 13,5% en 7,6% verbeteren.(Belga)