Auto kopen: lenen of leasen?

Er was een tijd dat alles beter was. Die staat te boek als 'de goede oude tijd'. Een nieuwe auto kwam er pas na eindeloos lang sparen, dankzij private lease kun je die stap nu overslaan. Maar waarom dan die baseline 'geld lenen kost ook geld', vraag ik mij af? Het klinkt in de oren als 'roken schaadt de gezondheid'. Niet doen dus?

Geld lenen kost ook geld

Is er nog één iemand die pas een nieuwe auto koopt als hij of zij het nodige kleingeld bijeen heeft gespaard? Waarom zou hij of zij? Spaargeld brengt niks meer op, loont zich dus niet meer. Bovendien is geld lenen spotgoedkoop geworden.

De rente op autoleningen staat op een historisch dieptepunt, met rentevoeten van minder dan 1 procent. Banken doen dat om trafiek te genereren. Parkeren zij de spaargelden van hun klanten bij de Europese Centrale Bank, betalen ze een boetetarief van 0,4 procent. Dan is het voordeliger om goedkope leningen te verkopen.

Het was Beobank die de kat de bel aanbond met een rentetarief van 0,65 procent, zowel voor particulieren als zelfstandigen en bedrijven die een lening aangaan van maximaal 50.000 euro met een maximale terugbetalingstermijn van 60 maanden. De actie loopt tot 31 maart, op vertoon van een factuur of een recente bestelbon. Ze geldt ook voor tweedehandswagens jonger dan twee jaar.

De andere banken gingen in de tegenaanval en doken ook onder de 1 procent rentegrens. Bij sommige banken zijn de laagste rentetarieven voorbehouden aan ecologische auto's, (plug-in) hybrides of benzinewagens met een maximale CO 2 -uitstoot van 130 g/km of diesels met een maximale CO 2 -uitstoot van 115 g/km.

Gratis is niet altijd het goedkoopst

De banken hebben intussen concurrentie gekregen van de automerken en hun eigen banken. Sommige verdienen met financieringen soms meer geld dan met het bouwen van nieuwe auto's - ook al afficheren ze 'gratis autolening'. De koper betaalt inderdaad 0 procent rente, maar moet wel op de een of andere manier het krediet betalen. Bepaalde kortingen of gratis accessoires waarop kopers recht hebben als ze cash betalen, krijgen ze niet bijvoorbeeld.

Daarom deze goede raad: onderhandel eerst over de prijs en pas in tweede instantie over de manier van betalen. En onthoud dat gratis niet altijd het goedkoopst is.

Particulieren doen meestal het meeste voordeel met een klassieke autofinanciering. Dat heeft Test-Aankoop berekend. Op die manier is de klant vanaf dag één ook eigenaar van zijn nieuwe wagen. Dat voordeel is tegelijk een nadeel, want onvoorziene kosten die buiten de garantie vallen, zijn ten koste van de eigenaar.

Voor wie een private leasing afsluit, vallen die onvoorziene kosten ten laste van de leasingmaatschappij. Ook de kosten van onderhoud en verzekering zijn in de maandelijkse leasingprijs inbegrepen. Daardoor komt de koper niet voor onverwachte uitgaven te staan. De ontnuchtering volgt later, op het einde van de leasing als blijkt dat er iets niet klopt met de restwaarde en je verplicht bent een nieuwe leasing af te sluiten. In feite betaal je je hele leven voor een auto die nooit je eigendom wordt! In de ogen van particulieren is dat geen leuk vooruitzicht, daarom kiezen die in meerderheid voor een financiering in plaats van een leasing.

Private leasing staat nog in zijn kinderschoenen, zo'n 10.000 auto's rijden via deze formule in België rond. Volgens kenners van de sector is private leasing wel een groeimarkt. Zelfstandigen en bedrijven opteren in de meeste gevallen voor leasing omdat de maandelijkse kosten boekhoudkundig als huur worden beschouwd. Leasing biedt vennootschappen bovendien de mogelijkheid om extra kosten te genereren om zo hun winst te drukken.

Automerken genereren nieuwe inkomsten via leasemarkt

De leasemarkt in ons land gaat sneller vooruit dan de totale automarkt en is voor ruim 80 procent in handen van zes leasemaatschappijen die deels eigendom zijn van banken en automerken. Het gaat om ALD Automotive (Société Générale), Arval (BNP Paribas), LeasePlan (LP Group), Alphabet (BMW), KBC Autolease (KBC) en VW D'Ieteren Finance (VW + D'Ieteren). In ons land verzorgt ALD Automotive de leasetak van Renault, Toyota en Volvo. Mercedes heeft in 2016 ruim 1 miljard betaald aan Rabobank voor de overname van Athlon Car Lease, de nummer zeven onder de grote leasingmaatschappijen. Autoleningen en financieringen bieden automerken de mogelijkheid om hun rendabiliteit op te krikken. Sinds eind vorig jaar zijn ook Fiat Chrysler (Leasys) en Peugeot/Citroën (Free2Move Lease) actief op de Belgische leasemarkt.

Bedrijfswagens in de meerderheid

In 2017 werden in ons land ruim 546.000 nieuwe auto's ingeschreven, waarvan 54 procent bedrijfswagens. De helft hiervan zijn leasewagens op naam van leasebedrijven, de andere helft op naam van bedrijven en zelfstandige ondernemers. Het totale aantal bedrijfswagens op de Belgische wegen ligt ruim boven het miljoen, of een vijfde van het globale Belgische wagenpark. Een meerderheid van de bedrijfswagens is van een premiummerk: Audi, BMW, Mercedes of Volvo. Met de stilzwijgende instemming van de regering die nog altijd op zoek is naar een steekhoudend mobiliteitsbeleid dat het klimaat en onze gezondheid ten goede komt.